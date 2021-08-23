Пиши .про для писателей
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Сайт для писателей Пиши.про


Пиши.про – уникальный информационный ресурс для писателей. Это проект, объединяющий людей, увлеченных делом литературы, ищущих знания о писательстве и книгоиздании. Сайт для писателей Пиши.про распространяет информацию, необходимую каждому автору для того, чтобы писать качественную прозу, издавать книги и добиваться успеха в их продвижении. Полный путеводитель по нашей эко-системе вы можете просмотреть в разделе "Как стать писателем". Ниже представлены основные разделы нашего сайта.

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Добавить конкурс
Добавить встречу
Добавить курсы