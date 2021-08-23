Сайт для писателей Пиши.про
Пиши.про – уникальный информационный ресурс для писателей. Это проект, объединяющий людей, увлеченных делом литературы, ищущих знания о писательстве и книгоиздании. Сайт для писателей Пиши.про распространяет информацию, необходимую каждому автору для того, чтобы писать качественную прозу, издавать книги и добиваться успеха в их продвижении. Полный путеводитель по нашей эко-системе вы можете просмотреть в разделе "Как стать писателем". Ниже представлены основные разделы нашего сайта.
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Хенк Муди нашего времени
Отечественная философия литературного творчества диктует писателю особую роль – глашатая истины, моралиста и бунтаря в одном лице. С тех пор, как литература перестала быть сугубо салонным развлечением, российский писатель превратился в провозвестника высшей воли и борца за справедливость. Но вместе с эпохами менялась и...
Писательский успех: ставим задачи
Вы поставили перед собой цель стать писателем, обнаружили бреши в профессионализме, теперь стоит поставить перед собой задачи по их устранению. Каковы эти задачи?
Зачем писателю литературное образование
Ищем ответы на вопросы: нужно ли писателю «литературное» образование? Чем оно помогает начинающему автору? Способен ли одаренный литератор обойтись без профильного обучения? Дополнительный бонус: список российских писателей с литературным образованием.
Сторителлинг для бизнеса: истории компаний и..
В связи с повальной сетевой активностью населения каждая более-менее серьезная фирма старается обзавестись представительством в сети. Все стараются, но не все умеют рассказать о себе. На роль рассказчика приглашают специалиста, умеющего связно думать и красиво писать, способного не просто создать качественное резюме дл...
Виды фантастики: от сайфай до космических опер
Собираетесь написать книгу в фантастическом жанре? Тогда вам полезно узнать про виды фантастики, ее характерные черты и авторов, работавших в этом направлении. Публикуем по книге «Литературный талант. Как написать бестселлер» писателя Михаила Ахманова.
Репетиторство как профессия
Репетитор – это талантливый предприниматель, продавец, артист, консультант, психолог и ученик в одном лице. Учитывая подобную ролевую эклектичность, вряд ли можно утверждать, что репетитор – это тот же учитель, но работающий один на один с учеником. Помимо непосредственно педагогического компонента его деятельности, ре...
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Писатели провели акцию в защиту бездомных животных
21 августа 2021 года Русский литературный центр провел презентацию ежегодного альманаха «Против шерсти», который выходит к Международному дню защиты бездомных животных. Акцию посетило 24 писателя и более 40 гостей.
Само название «Против ше...
Тема -- идея -- замысел -- драматический код.
В продолжение разговора о теме, идее и замысле не лишним будет сказать о драматическом или управляющем коде. Речь о скрытой идее или ценности, которая воплощена непосредственно в сюжете и ведет себя как лазутчик, затаившийся около ворот в человеческо...