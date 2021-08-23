Сайт для писателей Пиши.про

Попытка номер один

Расскажи мне за честность.

За клятвы матери, отцу, прокурору.

Те, что уходят в вечность за тобой — за поля и за горы.



Ты вечно придумываешь отмазки;

Я завтра все сделаю, работы по горло.

А если про честность, то это все...